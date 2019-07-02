«А нужен ли Пассат?»: Проблемы подержанного Skoda Superb второго поколения раскрыли блогеры

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Чешский премиальный седан тоже не застрахован от недостатков.

Skoda Superb давно уже прочно «стоит» на российском рынке. Ведущие канала «Автопроблемы» озвучили наиболее распространенные «болячки» чешской премиальной «четырехдверки».

Появление второго поколения «Суперба» было настолько удачным, что многие автомобилисты решили больше не покупать приевшийся всем Volkswagen Passat. Более того, они не считают целесообразным даже покупать немецкий автомобиль. «А Нужен ли Пассат»,- так высказались россияне.

Под капотом второй генерации Skoda Superb разместились 1,4-литровый 125-сильный TSI, 1,8-литровый 152-и 160-сильный TSI, 2-литровый 200-сильный TSI и V6 объемом 3,6 литра с мощностью 260 «лошадок». Помимо них, «Суперб» второго поколения комплектуется дизельными моторами – 105-сильным TDI, 140- и 170-сильными TDI. У первого агрегата стоит выделить проблему натяжителя цепи ГРМ, с которой можно столкнуться уже в первые 50 000 км – перескок цепи хотя бы на один «зубчик» влечет за собой встречу клапанов и поршней. Также на этом моторе необходимо вовремя менять масло – в противном случает двигатель долго не прослужит. У 1,8-литровых агрегатов главным недостатком считается ненадежность цепи ГРМ, которую придется заменить при пробеге в 120 000 км и масложор, причиной которого является износ поршневых колец. Однако, несмотря на эти «болячки» Skoda Superb с такими «движками» может прослужить больше 250 000 км.

Атмосферный V6 более надежен, но при этом он не является беспроблемным – поршневая группа такого двигателя склонна к закоксовке, а топливная аппаратура и цепь ГРМ Капризны и не очень надежны. Указанные дизели превосходят бензиновые агрегаты не только по динамике и экономичности, но и по надежности – у них может выйти из строя шестигранник масляного насоса, который нужно заменить при пробеге в 200 000 км.

В паре с моторами работают АКПП, МКПП и «робот» DSG. «Механика» отличается надежностью и при соответствующем уходе не доставит «сюрпризов». АКПП также довольно долговечна, но со временем теплообменник быстро забивается грязью, что приводит к сокращению ресурса трансмиссии. Роботизированная КПП на Skoda Superb доставляет больше неприятностей – это и быстрый износ сцепления, и выход из строя электрогидравлического блока управления, и «рывки» при переключении передач.