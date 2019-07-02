GM-АВТОВАЗ обновил внедорожник Chevrolet Niva

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Компания GM-АвтоВАЗ начала продажи обновлённого Chevrolet Niva, потребительские свойства которого, как обещает производитель, улучшились.

Внедорожник получил доработанное программное обеспечение ЭБУ, что позволило добиться улучшения динамики и большего комфорта при езде как по городу, так и по трассам. Эластичность мотора и тяга «на низах» улучшились. При этом двигатель, которым оснащается Chevrolet Niva, по-прежнему соответствует экологическим стандартам Евро-5. Ресурс мотора и расход топлива тоже сохранились на прежнем уровне.

Помимо этого, в новом ОТТС указано, что вне зависимости от комплектации модель должна иметь ABS, подушку безопасности и систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС». В исполнении GLC появилась дополнительная шумоизоляция. Обновлённый Chevrolet Niva уже прошёл дорожные тесты и доступен в автосалонах по цене от 680 810 рублей.

Отметим, что обновление было необходимо внедорожнику, спрос на который по итогам пяти месяцев 2019 года упал на 25%. Как сообщают аналитики агентства «АВТОСТАТ», дилерам удалось продать только 8 975 экземпляров Chevrolet Niva.