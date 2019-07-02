4 года «беспощадной» эксплуатации: Владелец LADA Granta показал машину после пробега в 164 000 км

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«Ладовод» продемонстрировал износ и коррозию транспортного средства, озвучил его минусы, а также рассказал, чего не хватает в отечественном автомобиле «для полного счастья».

Дмитрий Зотов, владелец LADA Granta, на своем YouTube-канале показал машину после пробега почти в 164 000 км. По словам автомобилиста, его «Гранта» прошла 4 года «беспощадной» эксплуатации, и на это указывают некоторые внешние признаки.

Так, в LADA Granta очень сильно потерлось рулевое колесо, оно выглядит совершенно непрезентабельно. Небольшой износ есть на рукоятке АКПП. Автомобилист обратил внимание на хорошую сохранность кресел. Также он отметил, что сидения достаточно удобные, однако они обиты плохим материалом, из-за которого тело сильно потеет.

На кузове LADA Granta имеются несколько сколов краски, и все они начали ржаветь. Больше всего ржавчина заметна между дверями и крышей, а еще «рыжики» появляются между стойкой и крылом. С правой стороны, спереди откололся кусок брызговика. Из-за этого на кузове, сразу позади брызговика начало разрушаться ЛКП, так как ничего не препятствует летящей грязи и реагентам попадать на краску.

Осветители LADA Granta в целом не имеют износа, и не помутнели. Однако в левом заднем плафоне машины автомобилист обнаружил несколько мух и пауков, что свидетельствует о недочетах в конструкции фонарей. Владелец «Гранты» также посетовал на отсутствие вентиляции в машине. Из-за этого в автомобиле изнутри запотевает багажная дверь, что приводит к появлению на ней нежелательной влаги, которая зимой превращается в лёд. Кроме того, из-за отсутствия какой-либо вентиляции запотевают осветители и заднее стекло.

Автомобилист отметил, что в целом доволен своей LADA Granta. Однако машине не хватает кондиционера и термозащиты крыши. По словам «ладовода», летом она нагревается настолько, что салон превращается в «духовку».