«Взбодри меня, если сможешь»: Обновленный Mitsubishi L200 с АКПП протестировал блогер

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Японский рестайлинговый пикап без труда набирает ход.

Кардинально измененный Mitsubishi L200 давно уже привлекает внимание россиян, но при это о нем мало кто знает. Ведущий канала «Z Drive» на YouTube протестировал японский обновленный пикап с АКПП.

Блогер решил подвергнуть тест-драйву топовую комплектацию Mitsubishi L200, который обзавелся 2,4-литровым 180-сильным двигателем с автоматической трансмиссией и полным приводом, вседорожными шинами ,и вполне красивым внешним дизайном. Ранее обзорщик испытвал японский пикап, оснащенный «механикой», потому он сравнивает две версии грузового внедорожника.

Салон «японца» получил качественную отделку, а также достаточно просторен, но при этом на задних сиденьях не хватает места для головы. Помимо того, японский пикап получил современное технологическое оснащение – этот аспект особенно подчеркивает обзорщик.

Первую «сотню» Mitsubishi L200 набирает за 10,0 секунды, что также радует блогера. Интересно, что Mitsubishi L200 бодро трогается с места, благодаря острой реакции педали газа. Кроме всего, блогер указал на плавную работу 6-позиционной АКПП – при нажатии на педаль газа японский пикап «рвется» вперед сразу. По словам автора видео, АКПП работает нарочито свободно, что немного утомляет – обзорщик едва не уснул во время тест-драйва. «Взбодри меня, если хочешь», - высказался он.

Подвеска на рестайлинговом Mitsubishi L200 достаточно хорошо сработана и отлично отрабатывает все неровности. Также благодаря мощному двигателю, японский пикап легко обходит на дороге других участников движения.