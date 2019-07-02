«Хочу себе такой Патриот»: Автомобилистов приятно поразил расход УАЗ «Патриот» 2019 с круиз-контролем

Сегодня, 15:30

Экономичность российского внедорожника стала предметом обсуждения подписчиков.

На популярном видеохостинге YouTube появился видеоролик, где блогер Дмитрий Флегантов решил произвести замер расхода топлива на УАЗ «Патриот» 2019 с включенным круиз-контролем. Интересно, что замеры автовладелец осуществлял при езде в смешанном цикле.

Залив полный бак, блогер обнулил значения бортового компьютера и включил круиз-контроль. Стоит сказать, что поведение российского внедорожника на трассе и в городском режиме автовладельца вполне удовлетворяет – машина устойчива на дорогах и ее не «мотает» из стороны в сторону.

Следует отметить, что «аппетит» УАЗ «Патриот» с включенным круиз-контролем составил 13,7 литров на 100 км, что не намного превышает показатель затрат горючего без круиз-контроля, который равен 12,7 литра. Автомобилистов приятно поразил расход топлива на российском внедорожнике с круиз-контролем и они прокомментировали видеоролик. «Хочу себе такой Патриот», «УАЗофобию надо разгонять», «Так держать» и «Детский расход для рамного внедорожника».