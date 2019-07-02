«Чипанул Шкодину»: Впечатлениями от перепрошивки Skoda Octavia поделился автовладелец

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Стоит ли чип-тюнинг своих денег? Это решил выяснить владелец чешского седана.

На одном из тематических автомобильных форумов появился отзыв владельца Skoda Octavia с 1,4-литровым 140-сильным двигателем и «роботом». Автомобилист рассказал, как «чипанул Шкодину» и что изменилось после перепрошивки.

Он признаётся, что сделать чип-тюнинг хотел давно, но всё никак не решался, поскольку боялся. В один прекрасный момент владелец Skoda Octavia наконец-то осмелился и, впрочем, не пожалел. Ощущения после перепрошивки ЭБУ самые наиприятнейшие – автомобиль стал намного резвее, чувствует себя более уверенно, что особенно проявляется при обгонах.

Автовладелец отмечает, что не стоит ожидать, что «Октавия» превратится в самолёт, но эффект от чип-тюнинга однозначно есть. После перепрошивки он проехал уже 3 500 км и утверждает, что это превзошло всего его ожидания.

Чиповали Skoda Octavia специально под DSG и 95-й бензин, поскольку на другом автомобилист ездить возможности не имеет. Также он решил самостоятельно «помочь» машине – установил пластиковую заглушку со стороны двигателя, а со стороны бампера сделал воздухозаборник. Пока не понятно, есть ли в этом толк, но водитель решил попробовать.

«Полёт нормальный! Всем, кто до сих пор сомневается или думает, делать или нет – делайте!», – делится впечатлениями автовладелец.