«Дешевый внутри и дорогой снаружи»: Автомеханик раскритиковал Hyundai Creta и сравнил с «Солярисом»

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Автор объяснил, почему «Крета» для него – это тот же Hyundai Solaris, только на полном приводе.

По мнению ведущего канала «Гнутый кардан», у Hyundai Creta маленькое остекление, низкая поясная линия и мелкие окошки, поэтому и обзорность оставляет желать лучшего. Багажник у «Креты» тоже небольшой, сиденья заднего ряда не складываются в ровный пол. «По большому счету, Крета теснее Соляриса», – прокомментировал автомеханик.

Задний ряд салона Hyundai Creta он тоже раскритиковал, отметив, что кроссовер создает впечатление «дешевки», а внутри царит «господство жесткого пластика». Далее он снова сравнил «Крету» с «Солярисом», добавив, что основное отличие двух машин – это полный привод, из-за чего стоимость автомобилей взлетает до 1,2-1,3 млн рублей. Переднеприводный же вариант Hyundai Creta стоимостью до миллиона – это и вовсе вылитый Solaris.

Автор поразмыслил на тему того, что «Крета» по сути такой же легковой автомобиль, только с полным приводом, чуть приподнятый и «надутый» по форме, а создан компанией «Хендэ» был потому, что бы влиться в волну ажиотажного спроса на кроссоверы. Резина у него дешевая, как и диски, а вот цена не очень.

Продолжение... «Чипанул Шкодину»: Впечатлениями от перепрошивки Skoda Octavia поделился автовладелец Стоит ли чип-тюнинг своих денег? Это решил выяснить владелец чешского седана. «Сто раз надо подумать, прежде чем покупать дешевый внутри и дорогой снаружи автомобиль», – заявил автор.

При этом полный привод Hyundai Creta не позволит беспрепятственно забираться на бездорожье: как отметил механик, съезд в более или менее серьезное бездорожье закончится «оторванным бампером и ушатанным пластиком».

Как резюмировал автор, Hyundai Creta подойдет для тех, кто хочет купить себе полноприводный Solaris, а ценителям серьезных кроссоверов и брутальных внедорожных автомобилей стоит обратить внимание на что-то другое.