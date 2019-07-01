Названа десятка лучших дизельных автомобилей 2019 года по мнению россиян

Сегодня, 18:34

Несмотря на некоторое падение спроса на «дизель», он все еще удерживает позиции популярности, а лидируют «японцы».

Агентство «Автостат» проанализировало продажи дизельных автомобилей в России с января по май 2019 года и отметило 8,3%-ное падение спроса. Тем не менее, всего реализовано было почти 46 тысяч авто с дизельными моторами (45870 штук), 80% из которых приходится на долю SUV. Однако в ряды кроссоверов попал и дизельный седан.

Преимущество российские автолюбители, приобретавшие авто в 2019 году, отдают среднеразмерному кроссоверу Mitsubishi Pajero Sport. С января по май 2019 года было продано 3122 автомобиля. Ему «в спину дышит» еще один «японец» - Toyota Land Cruiser Prado, который разошелся тиражом 2919 экземпляров. Тройку лидеров замыкает компактный «француз» Renault Duster – 2314 автомобилей.

Четвертое и пятое места заняли «корейцы» - Hyundai Santa Fe (2195 машин) и KIA Sorento (2035 авто) соответственно.

На шестом месте Toyota Land Cruiser 200 с результатом 1977 машин. А вот седьмое место досталось немецкому дизельному седану BMW 5 – его предпочли 1787 покупателей.

Восьмое место досталось кроссоверу BMW X5 (1633 новых владельца), девятое – Skoda Kodiaq (1633 машины). Замыкает ТОП-10 Volkswagen Touareg с результатом 1489 авто.

Судя по новым данным доля «дизеля» на российском рынке сегодня составляет 7,7%, тогда как в аналогичный период 2018 года она составляла 8,1%.