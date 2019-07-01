«Есть проблема с задней крышкой»: В сети обсудили, ржавеет ли новый Hyundai Creta

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Одна из пользовательниц задумалась о приобретении «Креты» 2019 года и озадачилась вопросом о склонности кузова «корейца» к появлению ржавчины – своими отзывами с ней поделились другие владельцы Hyundai Creta.

Обсуждение появилось в одном из сообществ соцсети «Вконтакте», посвященном Hyundai Creta. «Есть проблема с задней крышкой», – сообщил один из владельцев «Креты» 2019 года. Он рассказал, что краска на крышке вздувается по вине производителя, а менеджеры в салонах говорят, что недочет исправлен, в то время как на самом деле ситуация не меняется. «Нагло врут клиентам, якобы проблема решена», – посетовал он, но добавил, что по гарантии дилер берется за перекраску. Ржавчины же он пока не замечал.

К обсуждению присоединился владелец Hyundai Creta 2018 года выпуска бежевого цвета: «Вздутие краски в двух местах на 5-й двери, – пишет он, – Перекрас по гарантии».

После них по вопросу отписались еще пятеро владельцев «Креты» 2018 с моторами 1.6 и 2.0, заявив, что никаких проблем с кузовом не обнаружили, и ничего на нем не ржавеет.

Далее обсуждение перетекло в беседу о том, какой двигатель лучше. Один из владельцев Hyundai Creta с мотором 2.0 написал, что 1.6 для него слабоват: «Не тянет, как надо». «Берите 2.0, при полной загрузке машина очень плохо тянет», – добавил второй.

Но на защиту агрегата 1.6 встали следующие комментаторы: «Берите 1.6, не переплачивайте, если вы не стрит-рейсер», «У меня 1.6, и обгоны совершаю, и погонять могу», – пишут они.