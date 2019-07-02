«Автомат» или «механика»: Какой Renault Logan выбрать за 430 тысяч, рассказал блогер

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Выбирая подержанный «Рено Логан», стоит задуматься о том, какими движком и трансмиссией его оснастил производитель – у каждого варианта есть свои нюансы эксплуатации.

Блогер Эмиль Азов рассказал, что на рассматриваемом им экземпляре Renault Logan, приобретенном за 430 тысяч на «вторичке», стоит самый слабый двигатель из линейки моторов «Рено», но простой, надежный, живучий, а именно – 82-сильный 8-клапанный агрегат Renault объемом 1,6 литров. Однако у него нет гидрокомпенсаторов, из-за чего нужно регулировать клапаны, и часто он издает не очень приятный дребезжащий звук.

16-клапанный 102-сильный «реношный» мотор для Renault Logan того же литража работает тише и не дребезжит, но так же, как и 8-клапанный собрат, требует замены ремня ГРМ на 60 000 км пробега. А вот 16-клапанный доработанный мотор от Nissan, который тоже ставят на «Логаны», дает уже 113 лошадиных сил и имеет цепной привод ГРМ, регламент замены которого составляет 150 000 км.

Когда вышел этот Renault Logan в 2014 году, в комплектации с 82-сильным мотором шла либо «механика», либо «робот». 102-сильный двигатель предлагался только с «автоматом», а «ниссановский» мотор мощностью 113 л.с. – только с «механикой». С 2018 года «робот» для «Логана» убрали вообще.

При этом блогер отметил, что у многих владельцев Renault Logan на «автомате» есть жалобы по поводу коробки – уж слишком она «тупит» при резком ускорении и в пробках. Подобные нарекания есть и по поводу «робота». А вот механическая КПП в случае с «Логаном» – это самый шустрый вариант, где все зависит от профессионализма водителя.

Что же касается расхода топлива, то ожидаемо самым экономичным вариантом будет механическая трансмиссия, а вот АКПП «кушает» больше всех, да и ремонт ее будет самым дорогостоящим.