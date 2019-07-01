Придется нюхать: «Кретаводы» обсудили странные потеки на бампере Hyundai Creta

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Один из владельцев корейского кроссовера на форуме, посвященном машине, пожаловался на лужицу, обнаруженную под ней, на что получил неожиданные ответы от «коллег».

«Кретаводы» обсудили странные потеки на бампере Hyundai Creta после того, как один из автомобилистов на форуме поделился своей «историей». По его словам, он подошел к своей машине, которая некоторое время стояла, и обнаружил под ней спереди небольшую лужицу. Кроме того, жидкость была на переднем бампере.

Автомобилист подумал, что в его Hyundai Creta потек антифриз или любая другая техническая жидкость. Проверка не показала, чтобы в емкостях для жидкостей были утечки. Кроме того, сам моторный отсек не имел потеков. «Кретавод» в замешательстве, ведь не понимает, откуда взялась жидкость на бампере, и спросил у «коллег», кто еще сталкивался с такой проблемой, и в чем ее причина.

Реакция «кретаводов» на рассказ автомобилиста оказалась неоднозначной. Некоторые из них без всяких шуток считают, что автомобиль «пометили» кот или собака, и это можно определить по запаху пятна и потеков. С этим согласились пользователи, которые уверены, что в месте, которое продемонстрировал автолюбитель, вообще нечему течь, и технически потеки на бампере в случае с «Кретой» невозможны. Один из пользователей вовсе предложил автомобилисту ехать на сервис, так как «в машине за миллион такого быть не должно».

Судя по всему, автомобилисту, чтобы понять происхождение проблемы, придется нюхать потеки на бампере. Решение не самое худшее, ведь, если выяснится, что виноваты животные, опытные автомобилисты рекомендуют как можно тщательнее вымыть автомобиль. В противном случае, на машине останется запах, на которой животные будут реагировать повторными «метками».