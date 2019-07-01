«Купил топ за небольшие деньги и радуюсь»: Плюсы и минусы Renault Duster 2019 с пакетом Multimedia назвал владелец

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Французский кроссовер нынешнего года выпуска не разочаровал автомобилиста.

На одном автомобильном форуме обнародовали отзыв о Renault Duster 2019 модельного года, который получил пакет дополнений Multimedia. Автовладелец назвал плюсы и минусы французского кроссовера с расширенным функциональным списком.

Интересно, что «француз» первой генерации в рестайлинговом варианте с 2-литровым 143-сильным бензиновым агрегатом, МКПП и полным приводом обладает пробегом был приобретен в нынешнем году. С момента покупки «Дастер» проехал 300 км.

Сообщается, что автомобилист приобрел Renault Duster в версии Drive, но при этом он решил заказать пакет Multimedia, включающий в себя дополнительно камеру заднего обзора, задний парктроник, задние стеклоподъемники, цветную аудиосистему и ESP – за это автомобилист выложил 1 077 970 рублей. Благодаря этим функциям «Дастер» владелец может смело утверждать, что ездит на кроссовере в максимальной комплектации. «Купил топ за небольшие деньги и радуюсь», - восхищается он.

Что касается преимуществ Renault Duster, то благодаря полному приводу и повышенному клиренсу, автомобиль легко покоряет пересеченную местность, особенно раскисающие от дождей глиняные дороги. Свет головных фар и рулевое управление тоже доставляют удовольствие от вождения. Но французский кроссовер не избежал и недостатков – неудобная посадка в салон, недостаточная эргономика интерьера и толчки педали сцепления. Помимо того, автовладелец пожаловался на жесткую подвеску.