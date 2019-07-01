«Звучит породистее Гелика»: Блогер оценил самый дорогой УАЗ «Хантер» за 10 миллионов

Сегодня, 14:55

Народным умельцам пришла в голову идея сделать из «Хантера» огромный снегоболотоход, высотой с дом. Один из блогеров оценил, на что на что ушли 10 млн рублей.

Автор канала «ПриветТачка» рассказал, что авторы монструозного тюнинга не только подняли УАЗ «Хантер» на новую высоту, но и дали ему отдельное имя УАЗ «Ермак». Мотор «Хантеру» оставили 150-сильный дизельный, объемом 2,3 литра, и механическую трансмиссию, а передние фары в количестве 11 штук взяли от советского Т-90. Также посадили снегоболотоход на огромные покрышки высотой в 1,7 м и переделали «УАЗовскую» раму под мосты от «шишиги» ГАЗ-66.

Также мастера увеличили для монстра-«Хантера» запас топлива, оставив и штатный бак на 80 литров, и добавив сваренный бак по 100 литров с каждой стороны. Чтобы забраться в кабину УАЗ «Хантер», умельцы повесили под ступенькой своеобразные стремена, а также приварили длинный крепкий поручень к самой кабине.

Забираясь в салон, блогер хлопнул дверью: «Звучит породистее Гелика», – заметил он. Салон модифицированного «Хантера» показался ему суровым, как и подобает «УАЗикам». Из новшеств появилась камера заднего вида, без которой в таком высоком транспортном средстве обойтись нельзя. Также умельцы поставили на свой внедорожник шноркель, протянутый аж до крыши, но нырять в воду на «Хантере» все равно не получится – наполненные воздухом гигантские шины не дадут.

Отправившись в поездку на УАЗ «Хантер», блогер обнаружил, что к таким габаритам привыкать нужно долго, как и к черепашьей динамике, зато можно отправляться даже в самое «лютое» бездорожье и не брать лебедку – огромные колеса внедорожника преодолевают любую грязь с удивительной легкостью.

Пользователям в комментариях показалось, что 10 миллионов для такой переделки – это слишком много: «Даже 3 лимона дорого для такого УАЗа», – написал подписчик. «Машина чисто для рыбалки… для мажоров», – прокомментировал второй. «АнтиГелик», – придумал название «УАЗику» третий автолюбитель.