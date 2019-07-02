4,5 литра – реально? Расход топлива Skoda Octavia 1.4 TSI показал владелец

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Автомобилист рассказал об «аппетитах» чешской машины 2018 года при езде по трассе.

Владелец Skoda Octavia 1.4 tsi на YouTube-канале «Я И моё окружение» показал расход топлива в машине. Уточним, что речь идет об автомобиле 2018 года со 150-сильным турбодвигателем. Чтобы подтвердить свои данные, «ваговод» снял видео прямо в дороге, показывая цифры бортового компьютера.

Судя по ролику владельца Skoda Octavia, при скорости в 128 км/ч расход топлива для мотора 1.4 tsi составляет 5,9 л. Стоит сказать, что вышеназванную скорость постоянно держал круиз-контроль.

Примечательно, что ехать на Skoda Octavia 1.4 tsi с расходом в 4,5 литра – реально. По словам автомобилиста, такой расход имел место в одной из поездок, однако машина держала постоянную скорость в 90 км/ч. Владелец машины подытожил, что доволен ее «аппетитами», и к ней в целом не имеет замечаний за год эксплуатации.

Продолжение... «Автомат» или «механика»: Какой Renault Logan выбрать за 430 тысяч, рассказал блогер Выбирая подержанный «Рено Логан», стоит задуматься о том, какими движком и трансмиссией его оснастил производитель – у каждого варианта есть свои нюансы эксплуатации. К слову, что один из зрителей «ваговода» тоже озвучил свой отзыв о расходе Skoda Octavia в комментариях. Пользователь владеет таким же автомобилем, с тем же 150-сильным двигателем 1.4 tsi, и сообщил, что накануне ездил из Петербурга в Смоленск. Скорость движения составляла 80-120 км/ч. В таком режиме бортовой компьютер показывал средний расход в 4,7 л на 100 км пути.

Пользователь отметил, что ехал в обычном режиме – «без понтов». При этом он признался, что при обгонах разгонял автомобиль до в 140-150 км/ч, и доволен им, так как скорость набирается «молниеносно».