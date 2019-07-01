«Металл против пластика»? В сети сравнили старый и новый Jeep Cherokee

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В чем и почему Jeep Cherokee родом из 1980-х лучше своего «внука» - Grand Cherokee 2019 года, разбирались на тест-драйве.

Название Jeep давно стало нарицательным, ассоциирующимся с высокой проходимостью и надежностью. Однако сегодня предъявляются повышенные требования также к комфортабельности, безопасности и эргономике, а потому «Джипы» оснащаются все большим количеством электроники.

С одной стороны, модернизация призвана «облегчить жизнь», с другой – не «страдают» ли при этом главные технико-эксплуатационные свойства внедорожника? Выясняли это на YouTube-канале «АВТОТУТ», сравнив Jeep Cherokee 1986 года и Jeep Grand Cherokee 2019 года.

«Старый вояка» Jeep Cherokee выпускался с 1984 по 2001 год. Эргономика «старичка» по сравнению с современным уровнем оставляет желать лучшего. Странно, но нет даже проушин для буксировочного троса. Зато авто уже столько лет выдерживает все испытания и нагрузки, и еще «бодро себя чувствует». Также, несмотря на «угловатость», лаконичность линий, внешний вид «кирпича» и недостаток современных опций, сидеть за рулем «старого» Cherokee «кайф». Под капотом 2,5-литровый мотор с МКПП, но может быть и 4-литровый агрегат, как с АКПП, так и с «механикой».

Новый Grand Cherokee IV поколения (2011 год и по настоящее время) – это брутальный автомобиль с пневмоподвеской, «злыми» колесами и фактически полностью «электронный», напоминающий по количеству кнопок космический корабль. «Гранд Чероки» в 2011 году признали самым безопасным, «внедорожным» и управляемым внедорожником. При этом клиренс у него меньше, чем у «деда» и он почти на тонну тяжелее.

Однако, каким бы «электронным» и «всемогущим» ни был «Гранд Чероки», он не смог преодолеть затяжной подъем на рыхлую песчаную гору. «Старый Чероки» тоже не заехал, но продвинулся куда дальше «внука». На твердом крутом подъеме «молодой» продвинулся буквально на метр дальше «старого», но на второй пониженной передаче «старичок» с легкостью «заскочил» на пригорок.

Вывод: новый «Джип» - это машина для других условий и под другие цели, тогда как старый «Чероки» для бездорожья.

«Металл против пластика», «Смысла переплачивать нет», «У старого джипа моральная проходимость больше, так как его не жалко», - комментируют автолюбители.