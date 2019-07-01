«Терпению можно позавидовать»: На щелканья и гул в LADA Vesta Cross пожаловались владельцы

Сегодня, 17:40

Хозяин кросс-седана столкнулся с тем, что он начал гудеть, а в салоне «поселился» раздражающий «сверчок», источник которого пока так и не удалось обнаружить.

Во время движения в LADA Vesta Cross стал раздаваться щелкающий звук, с чем сталкиваются многие «Вестоводы». Хозяин машины снял на видео процесс поиска причины щелчков и поделился им на канале АвтоСнз74.

Чтобы определить, откуда доносится звук, автолюбитель стал подкладывать тряпки в места, которые попали в «список подозреваемых». В частности, он проверил петли задних сидений, посмотрел, может ли что-то стучать под обшивкой багажника, обмотал изолентой трос в задней двери и снимал ограничители.

При этом автовладелец заметил, что ручка салона была не до конца прикручена, а стекло в задней правой двери немного болталось при нажатии. Хотя эти недочёты были устранены, щелчки никуда не делись.

После этого владелец LADA Vesta Cross попытался отчётливее услышать источник звука при помощи гарнитуры с микрофоном. Щелчки доносились откуда-то сзади и сверху, поэтому возникло предположение, что заднее стекло немного отклеилось. Автомобилист побрызгал мыльным раствором на стыки стекла с кузовом. Поскольку и это не помогло, «Весту» пришлось оставить в сервисе.

Хуже всего, что причина «сверчков» может заключаться в том, что на сварочных швах в районе крыши «играет» металл. Пользователи, посмотревшие видео, отметили, что «терпению Вестовода можно позавидовать».

Помимо этого, водитель слышал гул в авто и ощущал «дерганья», что знакомо многим другим владельцам LADA Vesta. Некоторым помогла установка впуска от Vesta Sport, другие советуют «перепрошиться».