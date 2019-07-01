«Выглядит дороже своей цены»: Что нужно знать о подержанном Mitsubishi Outlander XL рассказал блогер

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Японский паркетник вполне заслуживает титула самого недорого и семейного кроссовера для повседневного использования.

Кроссоверы бывают разными – от сурового внедорожника до приподнятого спортивного хэтчбека, а Mitsubishi Outlander XL получил красивый внешний облик. Ведущий канала «АВТО БУ» рассказал, что нужно знать о подержанном японском кроссовере.

При пробеге в 200 000 км «японец» не доставит неприятных сюрпризов, разве что при 80 000 км придется заменить масло в угловом редукторе полноприводной трансмиссии, чтобы избежать ее перегрева и шумов подшипников. Также славятся надежностью шурусы и карданные валы на «Аутлендере» - они нуждаются в косметическом ремонте после 100 000 км.

МКПП, работающие вместе с двигателями японского кроссовера, тоже достаточно долговечны – при своевременной замене масла такие коробки смогут выдержать пробег в 200 000 км. Но при пробуксовках может выйти из строя дифференциал и износится синхронизатор. С АКПП все не так гладко, но при этом должный уход обеспечит долговечность вариатора. Моторы на Mitsubishi Outlander XL отличаются высоким уровнем надежности, но при этом цепь ГРМ выходит только 150 000 км – ее замена обойдется в 15 000 рублей. Самыми распространенными «болячками» агрегатов блогер назвал плавающие обороты и шум ГРМ, а также при пробеге в 200 000 км наблюдается износ направляющих компонентов клапанов, что влечет за собой «масложор».

Управляемость и эргономика «Аутлендера» также впечатлила блогера, но огорчило лакокрасочное покрытие японского кроссовера, из-за чего часто появляются сколы на кузове. Однако, если внимательно следить за кузовом и сильно не «гонять», то 10-летний Mitsubishi Outlander XL «выглядит дороже своей цены».