«Таких больше не делают»: Skoda Octavia A5 со «вторички» приятно поразила блогера

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Чешский седан с пробегом настолько славится долговечностью, что его можно продать в любом состоянии.

Чехия славится надежными и добротными автомобилями, и Skoda Octavia A5 не является исключением. Ведущий канала «ShootCar» внимательно осмотрел чешский седан со «вторички», приятно поразивший его.

За «Октавию» в кузове A5 автовладелец выложил 635 000 рублей, что достаточно дешево для машины в такой комплектации и фактически с целым кузовом, на котором не обнаружено царапин. Салон чешского седана изготовлен из высококачественных материалов, отличающихся повышенной износостойкостью – на руле Skoda Octavia A5 с пробегом затираются нитки, а мягкий пластик на передней панели и дверных картах фактически не повреждается. Единственным недостатком интерьера «чеха» блогер назвал тканевую обшивку подлокотника, из-за чего он быстро засаливается.

Помимо того, обзорщик выделил хорошую обзорность ветрового стекла и исправность всех систем автомобиля, несмотря на большие пробеги. При покупке подержанной Skoda Octavia A5 необходимо проверить работу климат-контроля, функционирование электропривода зеркал и проводку. Задние сиденья позволят комфортно разместить пассажиров, для которых предусмотрены дефлекторы обдува и другие опции.

Продолжение... «Музыкальная Лада»: Блогер поделился обзором LADA Granta и LADA Priora на фестивале звука Соревнования по автозвуку являются довольно популярными среди любителей тюнинга и громкого звучания. Впечатлениями от посещения одного из таких мест поделился блогер. Под капотом «Октавии» расположился бензиновый 1,6-литровый двигатель, работающий с МКПП. «Механика» достойна всяких похвал – трансмиссия обладает малыми ходами и четко переключает передачи. Мощности мотора вполне хватает для езды по трассе – автомобиль очень бодро и плавно себя ведет, а хорошая подвеска позволяет без проблем сглаживать неровности.

На вторичном рынке Skoda Octavia A5 предлагается от 300 000 до 1 000 000 рублей, но при этом блогер не рекомендует покупать автомобили, ранее использованные таксистами – они либо «битые» либо «мертвые». Кроме всего, блогер подчеркивает, что чешский седан является фактически неубиваемой машиной с крепкой подвеской, долговечными агрегатами и КПП, вместительным багажником и качественным лакокрасочным покрытием. «Таких больше не делают», - с сожалением констатировал автор видео.