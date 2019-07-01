«Музыкальная Лада»: Блогер поделился обзором LADA Granta и LADA Priora на фестивале звука

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Соревнования по автозвуку являются довольно популярными среди любителей тюнинга и громкого звучания. Впечатлениями от посещения одного из таких мест поделился блогер.

На фестивале автозвука было представлено множество автомобилей, обладающих переработанным салоном, задние сидения которых зачастую предназначены не для пассажиров, а для размещения аудиосистем. Первым обозреваемым автомобилем стала LADA Granta оснащенная обильным акустической установкой. Так, на передних дверях было размещено по 5 динамиков, а вместо задних сидений установлен усилитель номинальной мощностью 8 кВт. Все заднее пространство машины включая багажник было приспособлено под компоненты акустической установки. «Сегодня не участвую в соревнованиях, система разобрана», - отмечает владелец автомобиля.

Следующим обозреваемым автомобилем стала LADA Priora хэтчбек, от вибрации которой «гуляли» задние дворники. Автомобиль был оснащен не менее сильным оборудованием. Автомобилист поделился, что участвовать в соревнованиях ему приходится не в первый раз. Для этого все компоненты выполнены в облегченных корпусах, которое при необходимости можно также легко перестроить под установленные критерии соревнований, таким образом снизив либо повысив выходящую мощность. Как оказалось, участие «Музыкальной Лады» на подобных фестивалях не редкое явление.

Подобные соревнования проходят в классах «Новичок», «Любитель», «Профессионал» и другие. Критерии определяются в зависимости от диапазонной частоты. Целью мероприятия является замер уровня создаваемого звукового давления аудиосистемой автомобиля.