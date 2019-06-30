Эксклюзивный Porsche 911 продается в США

Сегодня, 19:00

В американском автосалоне Duffy’s Classic Cars в продажу поступила редкая версия автомобиля Porsche 911, доработанная одним из немецких автомобильных ателье.

Автомобильные дизайнеры из тюнинг-ателье Strosek, по-своему проработали внешний вид модели Porsche 911, представив еще один спортивный дизайн автомобиля. Из внешности новинки были изменены задняя и передняя части кузова. Передние световые огни уменьшены и напоминают стилистику 90-х годов. Корпус автомобиля окрашен в черный цвет.

В эксклюзивном Porsche установлен 2,7-литровый двигатель, запас хода которого рассчитан только на 100 тыс. километров. Впрочем, как утверждают эксперты, эти критерии делают «911-й» еще более ценным. За свою многолетнюю историю каких-либо значимых изменений в данной модели не наблюдалось. Автомобиль всегда остается узнаваемым.

Что касается разработчиков, ателье в Соединенных Штатах не так известно, но несмотря на это компания осуществляет свою деятельность на протяжении 48 лет имея определенную популярность.