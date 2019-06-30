Экспертами составлен ТОП-3 самых знаковых моделей «АвтоВАЗа»

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Несмотря на то, что многие автолюбители с критикой относятся к отечественному производителю, большинство все же предпочитает именно эти автомобили.

Исходя из этого эксперты решили обозначить тройку самых популярных моделей «АвтоВАЗа» и всего отечественного автопрома.

Первое место в списке занимает легендарная «Нива» (ВАЗ-2121), которая была переименована в LADA 4х4. Впервые внедорожник появился в 1970-х годах. За время выпуска серьезных изменений в конструкции автомобиль так и не получил. Несмотря на это, автомобиль был прорывом в свое время и по сегодняшний день пользуется большим спросом.

На втором месте списка расположилась мечта из 90-х - LADA-2108. Сама модель была сконструирована еще в 80-х годах и на то время считалась идеалом стиля и технологичности. На этот автомобиль «АвтоВАЗ» впервые установил передний привод. База «восьмерки» на протяжении 30 лет использовалась для конструирования новых моделей.

Замыкает ТОП-3 самых знаковых моделей современная LADA Vesta. Как отмечают разработчики, после создания этой модели производительность концерна изменилась в лучшую сторону. Современный автомобиль резко отдалился от своих предшественников внешним видом, качеством сборки и ценой. Именно Vesta на сегодняшний день является бестселлером компании.