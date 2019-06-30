Сложности даже у дилера: Впечатлениями от Skoda Kodiaq поделился владелец после 10 000 км пробега

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Единственная проблема, с которой столкнулся автомобилист – это треснувшее лобовое стекло. В остальном машина принесла только положительные эмоции.

Владелец Skoda Kodiaq Александр Драчев поделился впечатлениями от своей машины после 10 000 км пробега. По его словам, пока автомобиль с 2,0-литровым 180-сильным мотором TSI доставлял только наслаждение. В полной мере оценить динамику помогла длительная поездка по трассе, где главным помощником стал адаптивный круиз-контроль. Кроссовер порадовал устойчивостью на дороге и удобной посадкой.

«Робот» переключает передачи быстро и без рывков. Вместе с тем владелец признал, что при резком нажатии на педаль газа бывают провалы, поэтому лучше нажимать педаль плавно. Поначалу в салоне Skoda Kodiaq сильно был слышен шум от колёс, но через 5 000 км пробега резина «прикаталась» и в машине стало гораздо тише. Кроме того, у автомобиля болтается один из замков капота.

Однако главная проблема с Skoda Kodiaq, с которой столкнулся водитель, заключается в том, что на лобовом стекле появился скол, от которого «поползла» трещина. Автомобилисту пришлось ждать, пока приедет новое оригинальное стекло с обогревом около трёх с половиной месяцев.

Помимо этого, у работников официального дилерского центра Skoda возникли сложности с калибровкой датчика системы удержания в полосе. Владельцу пришлось ждать 12 часов, пока его настроят, причём сами же сотрудники признались, что впервые проводили подобную работу.