ТОП-3 японских кроссоверов с пробегом до 800 000 рублей назвал эксперт

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Многие россияне были бы не против приобрести японский кроссовер с пробегом, располагая бюджетом в 800 000 рублей. Эксперты составили ТОП-3 таких автомобилей, предлагаемых за такую цену на «вторичке».

Лидером подготовленного рейтинга выступает Suzuki Grand Vitara 2011 года выпуска – этот «японец» практически не имеет конкурентов в своем классе. Подкапотное пространство «Витары» занимают рядные 2- и 2,4-литровые двигатели, отличающиеся высоким уровнем надежности при соответствующем уходе.

Второе место досталось Honda CR-V 2010 года выпуска, обладающий просторным и комфортным салоном. Под капот «Хонда» получила моторы объемами 2,0 и 2,4 литра, которые достаточно долговечны и отлично взаимодействуют с МКПП и АКПП.

ТОП-3 закрывает Toyota RAV4 2005 модельного года, который можно купить на «вторичке» в дорестайлинговом варианте. Он комплектуется 2- и 2,5-литровыми агрегатами, работающими с АКПП и МКПП.