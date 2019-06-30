«BMW X6 на минималках»: Renault Arkana протестировали блогеры

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Французский купе-кроссовер в перспективе распространится по всем российским регионам.

Совсем недавно на российский авторынок вышел новый Renault Arkana, сразу наделавший много шума. Ведущий канала «Бородатая езда» протестировали французский купеобразный кроссовер.

В скором времени «Аркана» заполонит российские дороги – «француз» обладает привлекательной внешностью и вполне сносной ценой – за топовую комплектацию Renault Arkana придется выложить от 1 499 000 рублей. Помимо того, французский купе-кроссовер славится светодиодной оптикой и кузовом от BMW X4. Как отметил блогер, обладатель этого автомобиля сможет составить конкуренцию богатому соседу по даче, если убрать шильдик. «BMW X6 на минималках», - так отозвался обзорщик о купеобразном паркетнике.

Если говорить о внешности Renault Arkana, то блогера поразила его вид – автомобиль выглядит очень дорого и богато. Багажный отсек «Арканы» составляет 507 литров и обладает высоким погрузочным разъемом, позволяющим удобно загружать вещи. Подвеска на французском купе-кроссовере сделана добротно и превосходно отрабатывает дорожные неровности – на гравийной дороге на Renault Arkana довольно комфортно передвигаться. Но при этом блогер пожаловался на невнятное рулевое управление на «Аркане» - курсовая устойчивость машины фактически непредсказуемая. Также комфорт на «французе» обеспечивается наличием всевозможных подогревов и современных технологий.

Салон «Аркана» отличается довольно приятной отделкой, которая порадует своих обладателей, несмотря на твердый пластик на передней панели. На сиденьях заднего ряда в Renault Arkana хватает места для ног пассажиров, но маловато пространства для головы.