УАЗ представил забытую версию «Буханки»

Сегодня, 16:27

Ульяновский автомобильный завод продолжает вспоминать и показывать обозревателям свои неизданные версии автомобилей.

На этот раз публике был представлен вариант всеми известного автомобиля 3909 «Комби». В народе эти автомобили прозвали «Буханками». Речь идет о вариации машины, которая представляет собой 11-местный микроавтобус под названием «Десна». Сконструирована данная модель на Черниговском заводе. Всю кузовную структуру разработчики спроектировали заново в результате чего машина получилась оригинальной.

Но несмотря на это, массовое производство автомобиля запущено так и не было в связи с экономическими трудностями. ЧЗСА занимался выпуском лишь немного измененных версий УАЗ-452Д. Что касается «Десны», она была выпущена в единственном экземпляре и говорят, что даже сейчас ее можно встретить на улицах Чернигова.

В свою очередь классическая «Буханка», по-прежнему продается. Из характеристик автомобиля можно отметить 2,7-литровый двигатель мощностью 112 л.с., с 5-ступенчатой механической коробкой передач.