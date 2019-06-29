От дырявого «таза» до «бодрой» иномарки: Что можно купить на «вторичке» за 50 000 рублей – эксперт

Сегодня, 21:00

По цене от 30 до 50 тысяч рублей отечественный вторичный рынок может предложить неожиданно много неплохих авто.

По крайней мере, если верить тому, что написано в объявлениях на продажу этих автомобилей. Так, Volkswagen Golf 1986 года выпуска владелец называет достаточно «бодрой» машиной для своих лет, и это – несмотря на 390 тысяч километров пробега и слабый 69-сильный мотор. Второе поколение немецкого бестселлера можно приобрести ровно за 50 000 рублей.

Чуть дешевле автомобилистам обойдется Volvo 850. За 45 000 рублей можно приобрести некогда самый надежный автомобиль в мире, который сейчас доживает свой век. С 1992 года он прошёл 300 000 километров, однако пробег его наверняка больше раза в два, что не мешает владельцу машины заявлять, что «автомобиль – крепкий, подвеска вся целая».

Также на «вторичке» хватает отечественных автомобилей по самому низкому ценнику, и тут тоже велик шанс как нарваться на дырявый «таз», так и – найти нечто стоящее. В последнюю категорию отнести можно, например, ВАЗ-21099, продающийся за 35 000 рублей. Заявленный пробег тут составляет без малого 82 000 километров, и водитель убеждает, что автомобиль просто стоял в гараже, и эксплуатировали его «по большим праздникам».

Помимо «Самары» за 50 000 рублей можно купить на «вторичке» неплохие ВАЗ-2107 или 2115. Обе машины требуют небольших вложений, а с «пятнашкой» владелец готов расстаться, если ему за неё дадут «Айфон» последней генерации.