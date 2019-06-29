От ретрокара до кабриолета: ТОП-5 «модных» автомобилей для молодожёнов назвали в сети

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По словам экспертов, в 2019 году лучше всего заказывать на свадьбу именно эти автомобили.

Для такого важного события как свадьба, не обойтись без «модной» машины, которая запомнится не только молодожёнам, но и гостям мероприятия. В 2019 году модные тенденции несколько пошатнулись относительно прошлых лет, и потому список из 5 авто, наиболее подходящих для торжества, будет как нельзя актуальным.

Для начала следует разделить свадебные автомобили на две категории. В первую попадает неустаревающая классика – роскошные белые машины во все времена ценились на свадьбах, и сейчас среди них есть три модели, которые сумеют удивить всех. Первую строчку рейтинга занимает Infinity G37 в редком кузове белый кабриолет. Прекрасное решение для лета, разве что много гостей в нём уместить не выйдет.

Далее идёт Chrysler 300C. Крупноразмерный седан может похвастать запасом свободного места, что позволит отправиться в свадебное путешествие сразу с родителями новоиспеченных мужа и жены. Замыкает тройку Mercedes W221-222. Эти немецкие седаны всегда остаются востребованными на любом роскошном торжестве, и молодожены смогут почувствовать себя в них пассажирами VIP-класса.

Не стоит забывать и о ретрокарах. Четвертую строчку в рейтинге занял Hudson Hornet 1952 года. Автомобиль с такой серьезной историей – желанный гость на любой свадьбе, поскольку впечатлений после него будет не меньше, чем от набившего оскомину лимузина. Наконец, замыкает ТОП-5 «модных» автомобилей для молодожёнов внедорожный Range Rover Vogue, комфорта и запаса свободного места в котором хватит не только для молодоженов, но и для свидетелей.