«Собрали всё самое лучшее и напихали туда»: Стоит ли «люксовая» Skoda Rapid своих денег – эксперт

Сегодня, 03:00

По словам блогера, ценник в 1,3 миллиона рублей изначально показался ему очень высоким.

Речь идёт о Skoda Rapid в особой комплектации Monte Carlo, которую другу обзорщика Сергея Рязанцева удалось приобрести за 1 030 тысяч рублей. Для своего YouTube-канала он снял небольшой обзор, в ходе которого попытался разобраться, достойна ли «люксовая» версия чешского бестселлера таких внушительных денег.

Водитель объяснил, что в определенный момент перед ним встал серьезный вопрос – понадобилось купить семейный, недорогой, но в то же время достаточно резвый автомобиль. Вариантов за обозначенный бюджет оказалось не так много, лишь Skoda Rapid и Volkswagen Polo в «люксе». Выбор автолюбителя пал на «чеха», и о своём выборе он нисколько не жалеет.

Комплектация Monte Carlo представляет собой весь «сгусток» лучших опций, которыми славится чешский автогигант, установленных в Skoda Rapid, причём водитель сомневается в том, что даже половину из них сумел бы назвать по памяти: «Собрали всё самое лучшее и напихали туда, потому смотрится он вполне симпатично, не то, что в обычных Рапидах – на них без слёз не взглянешь».

«Шутки в сторону, Skoda Rapid Monte Carlo за 1 300 000 рублей выглядит просто отлично», – восхищается водитель, уточняя, что он бы такие деньги за него всё равно отдавать не стал бы, а вот если речь идёт хотя бы об 1 030 000 рублей, как повезло «урвать» автомобиль её новому владельцу, то здесь уже, убежден автор обзора, по-любому «надо брать».

Резюмируя свой краткий обзор, водитель объяснил, что понятия не имеет, кого из конкурентов за такие же деньги он бы мог посоветовать, ведь Hyundai Solaris или Volkswagen Polo, даже если выбирать из максимальных комплектаций, за миллион рублей и в половину не смогут посоперничать со Skoda Rapid в плане оснащения и обилия дополнительных опций.