«Надулся, как арбуз»: Как решить проблему расширительного бачка Chevrolet Niva – сеть

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«Шнивовода» выводит из себя, что антифриз выдавливается буквально «изо всех щелей».

На необычную проблему расширительного бачка своей Chevrolet Niva водитель пожаловался в тематическом сообществе «ВКонтакте», посвящённом прославленному российскому внедорожнику. Автолюбитель рассказал о том, что его «Нивролёт» 2006 года выпуска начал обильно терять охлаждающую жидкость, при этом бачок с нею постоянно слишком «надувается», из-за чего водителю вечно приходится менять крышку от него.

«Надулся, как арбуз. Крышки менять надоело, выдавливает антифриз везде, где только может. Что с этим делать? Может, это из-за него пробило прокладку ГБЦ?», – возмущается обеспокоенный водитель. Бывалые «шнивоводы» объяснили встревоженному автомобилисту, как решить данную проблему Chevrolet Niva. В первую очередь, водителю необходимо определиться, бурлит ли в самом бачке при пробитии.

Если нет – то прокладка ГБЦ цела и можно не волноваться, считают автолюбители, предлагая владельцу проблемной Chevrolet Niva установить расширительный бачок от LADA Priora, с которым автомобилист якобы навсегда забудет о такой проблеме, как вытекающий антифриз: «Родные бачки надуваются, потому что там нет перегородок, вот и причина. Если не пробило головку блока цилиндров конечно. Бери от Приоры и не парься».

Помимо этого, можно попробовать укоротить пружину в крышке родного расширительного бачка от LADA Priora – это несколько снизит давление и сохранит стенки бачка в исходном положении. «Пропускание газов из камер сгорания в рубашку охлаждения может вызывать повышенное давление в ней, но не наоборот, так что ГБЦ здесь не при чём», – рассказывают опытные водители.

Но есть и другое мнение. Один из водителей считает, что источником проблемы Chevrolet Niva является как раз головка блока цилиндров, и очень важно выяснить, в каком состоянии она находится: «Если антифриз давит через бачок, то либо прокладка ГБЦ, либо микротрещина. В любом случае, надо вскрывать ГБЦ, смотреть прокладку, и ГБЦ на опрессовку».