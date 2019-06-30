«Вся грязь в мотор»: Владелец УАЗ «Патриот» показал производственный «косяк» внедорожника

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Автомобилист занимался обслуживанием своего «вездехода», и наткнулся на крайне неприятный дефект воздушного фильтра, который явно допустил завод-изготовитель машины.

Владелец УАЗ «Патриот» Алексей Катаев на своем YouTube-канале показал производственный «косяк» внедорожника. Примечательно, что неприятность была обнаружена случайно – автомобилист решил заняться протяжкой болтов и соединений моторного отсека.

Стоит сказать, что владелец УАЗ «Патриот» не зря затеял протяжку, так как многие болты были на пол-оборота откручены. Однако важнее не это, а то, что при демонтаже воздушного фильтра был обнаружен серьезный дефект, который не мог быть вызван механическим воздействием во время эксплуатации.

Когда автомобилист снял воздушный фильтр, он обнаружил, что патрубок самого корпуса фильтра сильно загнут в одном месте. По словам владельца УАЗ «Патриот», из-за этого «вся грязь в мотор летит». Дело в том, что из-за повреждения корпуса, к нему не полностью прилегает резиновый патрубок, а потому, между ним и самим корпусом есть два достаточно крупных зазора, через которые в двигатель может проникнуть не только пыль, а что-то более крупное.

Продолжение... «Собрали всё самое лучшее и напихали туда»: Стоит ли «люксовая» Skoda Rapid своих денег – эксперт По словам блогера, ценник в 1,3 миллиона рублей изначально показался ему очень высоким. К слову, автомобилисты нередко жалуются на сборку ульяновского внедорожника. У некоторых экземпляров дребезжат стекла во время езды.

У других машин наблюдаются раздражающие стуки под капотом, обусловленные некоторыми техническими недочетами модели УАЗ «Патриот», и тому подобное. Так или иначе, отечественный потребитель продолжает покупать эту машину – ее цена сейчас составляет от 679 410 рублей.