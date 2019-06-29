«Однозначно брать»: Позитивным отзывом о Skoda Superb 2012 поделился владелец

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Чешский седан порадовал россиянин своей надежностью и внешним обликом.

На портале Drom.ru появился отзыв о Skoda Superb 2012 года выпуска. Автовладелец положительно оценил чешский бизнес-седан и рассказал, с чем столкнулся в процессе эксплуатации.

Подкапотное пространство «Суперба» занимает 1,8-литровый бензиновый двигатель с отдачей 152 лошадиные силы, работающий в паре с АКПП и и системой переднего привода. За все время россиянин наездил на чешском седане 80 000 км. Прежде всего автовладелец отметил привлекательный «передок» и красивую боковую часть, но задняя часть «Суперба» владельца разочаровала – он считает, что автомобиль такого класса должен получить более широкие крылья и пересмотренную оптику.

Салон Skoda Superb 2012 года достаточно обширный, что позволяет комфортно разместиться пассажирам, а наличие разных электронных систем доставляет наслаждение от пребывания в нем. Также в течение всего периода использования сиденья не помялись и сам интерьер выглядит, как салон нового авто.

Движение Skoda Superb владелец тоже позитивно оценил – динамики вполне хватает, а расход топлива, достигающий отметки в 8 литров на 100 км, порадовал автомобилиста. Масложора на «Супербе» тоже не наблюдается – расход масла составляет 500 – 100 граммов на 1 000 км. АКПП на чешском седане вполне прилично работает – коробка плавно переключает передачи и масло стоит менять через каждые 60 000 км.

Помимо того, за все время эксплуатации автолюбитель фактически ничего не менял на Skoda Superb. Автомобилист подчеркивает, что «Суперб» - достаточно неплохая машина, которую он бы рекомендовал к покупке. «Однозначно брать», - закончил обзор владелец.