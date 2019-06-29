«Надежный старичок или автохлам?»: О Volkswagen Touareg за 240 000 рублей рассказал блогер

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Водитель объяснил, ради чего он купил «самый дешевый» немецкий кроссовер на вторичном рынке.

На своём канале популярный блогер Гумбат Гусейнов решил рассказать о своих впечатлениях от Volkswagen Touareg 2004 года, который он приобрёл за 240 000 рублей. Данный ценник кажется водителю крайне низким, ведь на «вторичке» за такие деньги чаще всего предлагают условные Chevrolet Aveo или Daewoo Lanos, потому найти «немца» на ходу – уже большой успех, каким бы ужасным не было его состояние.

А его состояние, по словам эксперта, действительно ужасное. Проблемы есть везде – по технической составляющей, в салоне и по кузову, однако все эти проблемы водителя не смущают вовсе, ведь он знал, на что идёт. Блогер убежден, что Volkswagen Touareg с пробегом – крайне неоднозначная машина, поскольку в сети предостаточно как сугубо негативных, так и положительных отзывов.

«Причём мнения совершенно полярны. Кто-то называет немца надежным старичком, а кто-то – записывает в ряды отъявленного автохлама, недостойного и толики внимания», – рассказывает автомобилист. В то же время он сам очень любит Volkswagen Touareg, хоть и признаёт, что сталкивается с настолько «убитым» немецким внедорожником впервые, и не до конца осознаёт, какую работу ему предстоит проделать.

Что касается «косяков» подержанного Volkswagen Touareg, то здесь автор видео отмечает неработающую переднюю фару, множество сколов по кузову, «ушатанные» сиденья, затершийся руль, дефектный компрессор пневмоподвески и многое другое: «Я его взял, проехался и купил, а потом понял, что в нём есть косяки, о природе которых я даже не догадываюсь!».

Подводя итог своему обзору, автомобилист заявил, что понятия не имеет, в какую сумму ему обойдётся восстановление Volkswagen Touareg, но вместе с тем, сомнений насчёт того, что этот немецкий кроссовер однозначно заслуживает, чтобы его восстановили, у водителя нет: «В каком бы убогом состоянии он ни был, но цена – утешает».