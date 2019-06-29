«Шкода, ты серьезно? Даже на таком экономят»: О «жадности» создателей Skoda Kodiaq рассказал владелец

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Он купил себе чешского «медведя» совсем недавно, и на днях обнаружил некоторую странность.

О ней водитель рассказал на одном из автомобильных тематических форумов, посвященных кроссоверу Skoda Kodiaq. По словам владельца «чеха», при выборе нового автомобиля, листая разные сайты, он выяснил, что аккумуляторный ящик «Кадьяка» лишен защитной крышки даже в максимальной комплектации машины, из-за чего всем покупателям внедорожника приходится приобретать на условном AliExpress данный аксессуар дополнительно.

И несмотря на то, что стоимость его минимальна, примерно 600 рублей, такая «жадность» создателей Skoda Kodiaq не даёт водителю покоя, и он убежден, что крышка на аккумуляторе должна присутствовать у любого автомобиля, выпускающегося в 2019 году, поскольку её отсутствие может повлечь за собой серьезные проблемы, особенно при учёте того, что у кроссовера отсутствовали уплотнители капота.

«Аккумулятор загаживается очень быстро, постоянно летит всякий мусор в подкапотку, а с учётом реагентов – клеммы окислятся моментально», – объясняет свою позицию недовольный автомобилист. За неимением других вариантов, обескураженному водителю также пришлось обзавестись данной крышкой для аккумулятора Skoda Kodiaq, но при попытке её установки – водителю пришлось изрядно удивиться.

Продолжение... «Ангел и демон в одном»: Первыми впечатлениями от KIA Rio поделился автомобилист Автор купил себе прошлогоднего корейца и рассказал о первых днях эксплуатации. Как оказалось, у Skoda Kodiaq под капотом нет никакого аккумуляторного ящика, который ставится на всех современных машинах и предназначается для дополнительной защиты батареи.

Аккумулятор чешского бестселлера попросту располагается на площадке, обернутый черным войлоком, потому и крышка устанавливается непосредственно на саму батарею, что водителю кажется попросту возмутительным, когда речь идёт о кроссовере за такие деньги.

«Шкода, ты серьезно? Даже на таком решили пару копеек сэкономить», – праведно возмущается автомобилист.