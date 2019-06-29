«Ангел и демон в одном»: Первыми впечатлениями от KIA Rio поделился автомобилист

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Автор купил себе прошлогоднего корейца и рассказал о первых днях эксплуатации.

Ранее блогер с канала «Жизнь в кайф» более 5 лет проездил за рулём Hyundai Solaris. Автомобиль его полностью устраивал, и 100 000 км, пройденных без особых проблем – явное тому свидетельство, однако сейчас, по словам автора видео, он решил купить себе новую машину, поскольку полюбил отправляться в дальние путешествия, а лучше всего делать это на «свеженьком» авто, которым и стал KIA Rio 2018 года выпуска.

Выбор пал на версию «корейца» с двигателем 1,6 литра на 123 «лошади», в паре с которым работает механическая коробка передач. По словам водителя, многие спрашивают, почему вместо KIA Rio он не купил новый Hyundai Solaris, раз предыдущий настолько устраивал блогера, или же можно было обратить внимание на рынок подержанных автомобилей, однако эксперт утверждает, что раньше у них уже была машина с пробегом, и принесло это одни лишь проблемы.

«Намучались мы с подержанной иномаркой капитально, а путешествуем мы так много, что поломки нам и вовсе ни к чему», – рассказывает автор видео. Что касается Hyundai Solaris, то здесь всё оказалось довольно просто. За 900 000 рублей, в которые водителю обошёлся KIA Rio, автосалон Hyundai не сумел предложить ему ничего стоящего, потому решение пришло само собой, блогер даже не сомневался особо.

Продолжение... «Кому нужен этот кусок металлолома?»: На проблемы с продажей подержанной LADA 4x4 пожаловались в сети Автолюбитель рассказал, что даже за 40 000 рублей никто не хочет её покупать. Корейский седан в комплектации Redline порадовал обзорщика наличием задних дисковых тормозов, светодиодными «противотуманными» и дневными ходовыми огнями, решеткой радиатора с сотами, а также многими другими приятными «фишками», который стандартная KIA Rio попросту лишена.

Первые впечатления от «дьяволёнка», как назвал свою машину автомобилист, остались у водителя сугубо положительными, и он убежден, что с выбором явно не ошибся.

Средний расход у KIA Rio Redline не превышает отметки в 6,3 литра, а его динамика в целом, несмотря на тот же 1,6-литровый двигатель, что у Hyundai Solaris, кажется гораздо более приятной, чем у «Соляры», и блогер считает, что впереди его ожидает масса позитивных сюрпризов: «KIA Rio – это ангел и демон в одном».