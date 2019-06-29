Подарит положительные эмоции или будет в тягость? Целесообразность покупки Toyota Camry XV30 раскрыл эксперт

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Японский бизнес-седан с пробегом отлично подойдет для людей, делающих ставку на комфортабельность.

На вторичном рынке России представлено достаточно много экземпляров Toyota Camry в кузове XV30. Блогер с YouTube-канала «АВТО БУ» раскрыл целесообразность покупки подержанного японского седана.

«Камри» XV30 является наиболее распространенным бизнес-седаном на территории России – «японец» пользуется обширной популярностью на рынке подержанных машин. Будет ли машина в тягость владельцам или подарит положительные эмоции, разбирались эксперты. Интересно, что Toyota Camry XV30 отличается от других своих версий отсутствием повторителей поворотов, а также авто обладает высококачественным лакокрасочным покрытием.

Но при этом, японский премиальный седан не избежал и недостатков, среди которых стоит выделить запотевание противотуманных фар и помутнение пластика колпака на передней оптики, что приводит к ухудшению освещения фар. Также «Камри» снабдили множеством систем активной безопасности и крепким кузовом, которые призваны защищать пассажиров при попадании в ДТП.

Порадует владельцев и богатое оснащение автомобиля – даже в «базе» Toyota Camry XV30 имеет продвинутые электронные системы, благодаря которым обеспечивается дополнительный комфорт. Подкапотное пространство японского бизнес-седана занимают бензиновые двигатели объемами 2,4 и 3,0 литра, которые не доставят неприятных сюрпризов владельцам «Камри» за все время эксплуатации – японские седаны с такими агрегатами уже выдержали по 500 000 км и не нуждаются в капитальном ремонте. Единственным недостатком этих моторов выступает цепной привод ГРМ, требующий регулировку зазоров клапанов каждые 150 000 км.

У 4-позиционной АКПП и 5-ступенчатой МКПП часто выходит из строя подшипник выходного вала или нарушается герметичность сальника гидромуфты из-за частых пробуксовок и несвоевременной замены масла. При выборе подержанной Toyota Camry XV30 блогер рекомендует провести диагностику автомобиля, чтобы не купить «убитую» «Камри».