Долговечность и проходимость: Составлен ТОП-5 надежных рамных внедорожников со «вторички»

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Для покорения суровых offroad-трасс не обойтись без по-настоящему проходимых автомобилей, однако новые рамные внедорожники стоят крайне дорого.

Именно поэтому чаще всего водителям приходится обращать своё внимание на рамные внедорожники с отечественной «вторички», которая в любой момент готова предложить целый ряд долговечных и максимально-проходимых автомобилей. Пятое место в рейтинге занимает Mitsubishi Pajero второго поколения. Данная генерация пользуется особым спросом среди автолюбителей, поскольку именно в ней «японец» получил массу необходимых улучшений.

Для поиска «живого» Mitsubishi Pajero с пробегом водителям придётся приложить массу усилий, но все они оправдаются на 100%. Далее идет Nissan Patrol. До выхода в свет шестого поколения, этот «японец» был чистокровным рамным внедорожником – простым, надежным и проходимым, а наличие долговечных моторов и прекрасного межосевого дифференциала делало данную модель практически беспроблемной, и готовой к любым участкам дороги.

Посередине рейтинга расположился легендарный Mercedes-Benz G-Class. «Гелик» приобрёл широкую популярность в середине 90-х годов, но при этом спрос на него остаётся крайне серьезным даже сейчас – немецкий внедорожник, оснащенный дизельным мотором, смело может пройти до 1 миллиона километров.

Два лидирующих места в ТОП-5 надежных рамных внедорожников со «вторички» занимает Toyota Land Cruiser в кузовах 80 и 70. Флагманские модели японского бренда во все времена считались одними из самых проходимых и надежных автомобилей, и в Toyota Land Cruiser 70 два этих понятия доведены до предела, недаром ведь этот «Крузак» продолжают выпускать по сей день, внося в конструкцию лишь точечные изменения.