«Кому нужен этот кусок металлолома?»: На проблемы с продажей подержанной LADA 4x4 пожаловались в сети

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Автолюбитель рассказал, что даже за 40 000 рублей никто не хочет её покупать.

На это он пожаловался в сообществе «нивоводов» соцсети «ВКонтакте», поинтересовавшись, только ли у него одного появились проблемы при попытке продать подержанную LADA 4x4. По словам водителя, когда он её покупал и восстанавливал, то был уверен, что автомобиль на ходу и «в цене», однако на деле же всё получается совсем не так, как он планировал.

«Был уверен, что никаких проблем не возникнет, продам её в любой момент, но теперь уже вот который месяц мучаюсь!», – сокрушается автолюбитель, уточняя, что ценник опускать ему очень не хотелось бы, ведь он купил LADA 4x4 с пробегом за 50 000 рублей, вложил в неё порядка 20 000 на сварку и ремонт мотора, а теперь её никто не хочет брать даже за 40 000 рублей.

Комментаторы в сети посочувствовали водителю, и пожаловались, что у них также возникали сложности, когда они хотели расстаться со своей «Нивой». Один из водителей посоветовал автору поста опустить ценник ещё ниже, но автомобилист на это отреагировал категорическим отказом, поскольку даже 40 тысяч, по его словам, это слишком мало для такой машины.

«Тогда не торопись. Найдется к шарику горшок и хвост ко дню рождения», «Если этот драндулет ездит и дыр по кузову немного, то заберут рано или поздно, нужно только подождать», – успокаивают водителя комментаторы. При этом, некоторые из них предполагают, что проблема заключается в месторасположении автомобиля, ведь LADA 4x4 в Москве – очевидно не самая популярная машина, потому, якобы, и не берут.

«Кому нужен этот кусок металлолома здесь?», «Нива в Москве явно не особо ходовая», «У нас трехдверных Нив валом, а вот пятидверную – днём с огнем не найти», – подвели неутешительный итог автомобилисты в сети.