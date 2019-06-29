Российский аналог Renault Arkana: В сети появились рендеры кросс-купе от LADA

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Недавно появившийся Renault Arkana наделал много шума среди российских автомобилистов, но при этом еще и вдохновил дизайнеров на создание рендеров российского аналога французского купе-кроссовера. Дизайнеры портала «Колеса.Ру» обнародовали изображения кросс-купе от бренда LADA.

Купеобразные кроссоверы на сегодняшний день стали пользоваться популярностью, но в последнее время они стали более дешевыми, как уже упомянутая «Аркана» стоимостью от 999 000 рублей. Дизайнеры издания «Колеса Ру» задумались о том, может ли быть купе-кроссовер еще дешевле и решили представить свой вариант такого автомобиля, но от компании «АвтоВАЗ».

В основе купе-кроссовера LADA легла платформа Renault Arkana, но дизайн машины создан в узнаваемом стиле отечественного автопроизводителя. Новинка обзавелась новейшими зауженными горизонтальными фарами, но при этом она легко узнается из-за деталей переднего бампера. В боковой части имеются X-образные штамповки, которыми могут похвастаться также LADA Vesta и LADA XRAY.

Купе-кроссовер от LADA может получить под капот 1,6-литровый 106-сильный и 1,8-литровый 122-сильный моторы, но топовая комплектация может быть оснащена 145-сильным двигателем от LADA Vesta Sport. По мнению экспертов, кросс-купе от LADA имеет все шансы стать флагманом «АвтоВАЗ».