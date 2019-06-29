«Чуть быстрее Буханки»: Динамика обновленной Chevrolet Niva хуже дорестайла – эксперт

Сегодня, 08:04

Блогер испытал рестайлинговую «Шниву» на скоростной трассе и остался крайне разочарован.

Эксперт сразу же уточнил, что особого оптимизма к скоростным возможностям Chevrolet Niva 2019 года выпуска он определенно не испытывал. Блогер чётко помнил, что для своего канала Z Drive он брал дорестайл «Шнивы» на обзор, и чтобы разогнать её до 100 км/ч ему понадобилось внушительные 20 секунд, и теперь водитель предполагал, что обновленный внедорожник сумеет продемонстрировать результат поприличнее, но ждало его одно лишь разочарование.

Несмотря на то, что в техническом плане особых доработок рестайлинговая Chevrolet Niva не получила, у блогера всё равно было чувство, что она «выедет» до сотни км/ч из заявленных производителем 19 секунд, что уже сделает её быстрее своей предшественницы. Чтобы это испытать, он вывел отечественный автомобиль на трассу в максимально «разгруженном» состоянии, отключил кондиционер и «дал по газам».

За первые 10 секунд «Шнива» успела разогнаться лишь до 40 км/ч, а на 20-секундной отметке её скорость по спидометру была равна 85 км/ч, из чего смело можно было сделать вывод, что динамика обновленной Chevrolet Niva даже хуже дорестайла. В итоге до 100 км/ч автомобиль разогнался лишь за 24,79 секунды, и блогер оказался крайне неприятно удивлен столь большому показателю.

Эксперт привёл в пример один из своих лучших заездов на старенькой Chevrolet Niva – на хорошей резине и в благоприятных условиях она сумела набрать необходимые 100 км/ч всего лишь за 18 секунд: «Общий вывод? Обновленная Шнива едет чуть быстрее Буханки. Очень хочется увидеть на ней другие агрегаты, мотор помощнее. А не только лишь монитор!».

Комментаторы в сети также не ожидали от «Шнивы» ухудшения динамических возможностей, признавшись, что в целом-то Chevrolet Niva они ценят и любят, однако такие показатели – настоящий позор для современного автомобиля: «Издевательство какое-то, а не мотор», «В инструкции, видимо, написано: «Разгон до 100 км/ч – да!».