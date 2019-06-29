«Не простая, а золотая»: Стоит ли переплачивать за Hyundai Creta «в максималке», разобрался блогер

Сегодня, 07:37

Эксперт попытался понять, велики ли различия между «Кретами» за 1 и 1,5 миллиона рублей.

Об этом он рассказал на своём YouTube-канале Cooper Cars, взяв для тест-драйва максимальное исполнение популярного кроссовера Hyundai Creta, с 2,0-литровым мотором и полным приводом. Сам блогер является владельцем «Креты» в комплектации Active 1.6, потому ему стало интересно разобраться, насколько же реально они отличаются.

Водителю сразу же бросилась в глаза приятная светодиодная полосочка головной оптики Hyundai Creta «в максималке». Данная опция, по мнению эксперта, придаёт автомобилю нотки премиальности, а рейлинги на крыше и такие же светодиодные задние фонари – только дополняют картину симпатичного и современного корейского кроссовера, делая его экстерьер более приятным, чем у базовой версии.

Помимо этого, автомобилист отметил, что по лакокрасочному покрытию «Креты» за 1,5 миллиона рублей уже пошли небольшие сколы, но называть их критичными блогер не стал, ведь никаких вздутий или «рыжиков» они не принесли, в то время как его Hyundai Creta «в базе» уже который раз отправилась к дилеру на полную перекраску кузова из-за серьезных повреждений ЛКП кузова.

Что касается салона автомобиля, то тут эксперт позитивно отметил кожаные сиденья, которые кажутся очень плотными и более удачными, чем у Hyundai Creta за 1 000 000 рублей. Мультимедийная система «корейца» также оказалась «побогаче» на различные полезные опции, да и в целом интерьер автомобиля смотрится достаточно современно, однако в первую очередь водителю было интересно выяснить, как у «Креты» с мотором 2.0 обстоят дела с динамикой.

Положительных эмоций на скоростной трассе Hyundai Creta в «люксовой» комплектации даёт куда больше, и водитель даже заявил, что чувствует себя, словно в машине классом повыше, ведь в плане динамики у кроссовера чувствуется наличие запаса мощности, но вот насчёт того, стоит ли переплачивать за максимальную комплектацию, эксперт так и не определился: «Крета выходит не простая, а золотая. 250 000 я бы ещё переплатил, но 500 – это уже перебор, как мне кажется».