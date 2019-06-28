«Скрипит так же, как и «классика»: Блогер оценил дорестайлинговую «Шниву»

Сегодня, 19:06

Обзорщик попытался определить, перевешивают ли достоинства старенькой «Шнивы» все ее недостатки, и кому в 2019-м году все еще нужна такая машина.

Блогер Антон Фанин отметил, что главным преимуществом Chevrolet Niva даже спустя многие годы после ее выпуска остается проходимость: именно поэтому ее часто покупают для вылазок на природу, на охоту, на рыбалку – в общем туда, где нужен постоянный полный привод и клиренс выше 200 мм. Однако он добавил, что многие автомобилисты по этой причине «Шевроле Ниву» часто переоценивают и забираются «в такие дебри, где и на тракторе застрянешь».

А вот в салоне дорестайлинговой Chevrolet Niva на заднем ряду блогеру с ростом 181 см оказалось очень тесно, голова уперлась в потолок, а ноги – в передние сиденья. «Если сильно надо, то ездить можно», – тем не менее, сообщил он, имея в виду поездки на ближние расстояния.

«Подвеска хоть и убитая, но шикарная», – похвалил «Шеви Ниву» блогер, прокатившись по проселочной дороге. Также он отметил наличие блокировки межосевого дифференциала в классическом виде, с рычагом: «Современное поколение может сесть и испугаться, либо перепутать», – шутливо заметил он, уточнив, что на новых машинах такого больше не делают.

Однако интерьер Chevrolet Niva блогеру не очень понравился. По его словам, он думал, что по сравнению с классической «Нивой» салон «Шнивы» будет интереснее, но на деле понял, что внутри LADA 4x4 ему нравится больше. «Скрипит так же, как и «классика», – прокомментировал он появляющиеся в «Шеви Ниве» во время езды шумы.

Несмотря на спорный дизайн, низкий уровень комфорта и устаревшую переднюю панель, Chevrolet Niva, по мнению блогера, наряду с обычной «Нивой» и «УАЗиками» остается таким автомобилем, который можно купить относительно дешевле иномарок и при этом забраться на нем в любую чащу, пески и грязь. «Ездит и никак не развалится, и будет ездить еще лет 20», – резюмировал он.