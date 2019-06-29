«Медведь с российской пропиской»: Насколько хорош Skoda Kodiaq отечественной сборки, выяснил эксперт

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Автоблогер протестировал чешский кроссовер по внедорожным участкам, чтобы определить плюсы и минусы модели.

На канале «Не тормози» появился обзор, посвященный Skoda Kodiaq российской сборки, который оснащён 1,4-литровым турбомотором, выдающим 150 л. с. Эксперт выяснил, насколько хорош кроссовер отечественной сборки.

Блогер также отметил, что у автомобиля с 6-ступенчатым «роботом» приличная динамика: на разгон до «сотни» ему нужно не более 9,9 с. Версия с 6-диапазонной МКПП ускоряется немного медленнее – за 10,1 с. Средний расход топлива в смешанном режиме составляет около 11,0 л на 100 км. Особых нареканий на работу двигателя у владельцев модели не возникало, хотя его объём действительно небольшой.

Эксперт обратил внимание, что кузов Skoda Kodiaq защищает неокрашенный пластиковый обвес, что является несомненным плюсом для любого кроссовера. Дорожный просвет составляет только 190 мм, зато передние свесы у машины не слишком большие. Кроме того, бампер гнётся, благодаря чему он не повредится при контакте с землёй.

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Обзорщик проверил и то, насколько жестким кузовом обладает «медведь с российской пропиской». Для этого он вывесил заднее колесо, после чего попробовал открыть и закрыть багажник. Это получилось сделать без проблем, зазоры никуда не съехали.

Задняя дверь Skoda Kodiaq открывается довольно высоко, а сам багажник очень вместителен. Правда, ровный пол при сложенных спинках заднего ряда не получится. Зато автомобиль может похвастаться просторным салоном.