Французы тестируют Renault Kangoo нового поколения

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Не за горами премьера третьего поколения французского грузовичка Renault Kangoo. На это указывают шпионские снимки, появившиеся на страницах издания AutoBild.

Новый Renault Kangoo уже проходит испытания в камуфляже. Несмотря на это, можно предположить, что спереди автомобиль будет выглядеть динамичнее предшественника. Внешне новинка напоминает электрический прототип Kangoo Z. E. Concept.

На крыше малотоннажного грузовика красуются рейлинги. На боковой части можно заметить сдвижные двери, при этом сзади остались распашные двери, на которых видны защитные панели. Скорее всего, на серийной версии они будут выполнены из практичного неокрашенного пластика.

Ожидается, что товарный Renault Kangoo получит под капот 1,5-литровый дизельный двигатель, который развивает всего 115 лошадиных сил при 260 Нм. В целом вторая генерация модели пользовалась хорошим спросом, хотя её сделали на базе Mercedes-Benz Citan, который не был особо популярен ни в России, ни в Европе. Автомобиль был доступен с дизельными агрегатами мощностью 75, 90 и 110 лошадиных сил, а также со 105-сильным бензиновым двигателем.

Однако в 2016 году и Kangoo покинул российский рынок из-за сокращения продаж. Любопытно, что россиянам по-прежнему доступен электрокар Kangoo Z. E. 33 второго поколения, но стоит он не менее 2 619 000 рублей.