Volkswagen Teramont для России получил новый мощный мотор VR6 FSI

Сегодня, 17:01

Дилеры уже начали прием заказов на новый «Терамонт» с двигателем, выжимающим 249 «лошадей».

Официальные дилеры Volkswagen в России со ссылкой на пресс-службу немецкого автопроизводителя сообщили о том, что открыт прием заказов на новый Volkswagen Teramont в версии с новым 249-сильным 3,5-литровым мотором VR6 FSI, 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом 4Motion.

7-местный внедорожник будет представлен в трех вариантах комплектации – Respect (от 3,38 млн рублей), Status (от 3,68 млн рублей) и Exclusive (от 4 млн рублей). Вне зависимости от варианта комплектации автомобиль получит адаптивный «круиз», систему определения «слепых зон» Blind Spot Monitor и помощника выезда задним ходом, систему контроля дистанции Front Assist с интегрированной в нее функцией экстренного торможения City Emergency Breaking.

Также каждая из комплектаций получит массу полезных опций для безопасности и комфорта, включая автономную систему противоугонной защиты, основной и дополнительный LED-свет, систему бесключевого доступа, продуманную эргономику салона за счет широких возможностей манипуляций с сидениями.

Сообщается, что Volkswagen Teramont 2019 года пришелся по душе российским автолюбителям – с начала года приобретена 1000 машин.