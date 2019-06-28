«Надоело ночевать у официалов!»: На повторяющуюся проблему электроники LADA 4x4 пожаловались в сети

Сегодня, 20:02

Комментаторы рассказали, что данный дефект замечается едва ли не на каждой второй «Ниве».

Началось всё с того, что в сообществе «нивоводов» соцсети «ВКонтакте», один из водителей решил пожаловаться на свою LADA 4x4. Он объяснил, что с периодичностью в 4-6 месяцев начал замечать на своём внедорожнике 2017 года выпуска странную, повторяющуюся проблему в электронике, причём поездки к официальным дилерам LADA ни к чему не приводили.

«Приходится менять датчик положения фаз. К дилеру обращался, меняли по гарантии три раза, мастер сказал, что виновата само изделие», – сокрушается автомобилист, уточняя у других владельцев LADA 4x4, может ли быть такое, что виной всему совсем не датчик, и проблема с электроникой у «Нивы» гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд.

Однако, исходя из большинства негативных отзывов от бывалых «нивоводов», недовольный автолюбитель сумел сделать для себя вывод о том, что данная проблема носит глобальный характер, но при этом – серьезной опасности для LADA 4x4 не несёт, ведь большинство владельцев «Нивы» предпочли попросту игнорировать постоянно ломающийся датчик, продолжая спокойно ездить с горящим «чеком» на приборной панели.

По словам одного из водителей, он купил свою LADA 4x4 в 2018 году, и, проехав 46 000 километров, а также заменив несколько раз злосчастный датчик, он понял, что ему это надоело окончательно: «Датчик в любом случае полетит! Двигатель-то работает нормально, но вот только чек горит. Пришлось забить, ведь это ж наш автопром. На Газели 7 лет так ездил, пока не продал, и ничего страшного не произошло».

Отзыву водителя вторили и другие «Нивоводы», объяснившие автомобилисту, что бояться тут нечего: «Тоже менял постоянно, из-за вылезающего чека. Но надоело ночевать у официалов, перестал», «Потеребил провода у колодки – и ошибка не появляется больше. Вердикт – колодку с проводами под замену».