Ненадежная защита «корейца»: Слабые для угона места Hyundai Santa Fe 2019 назвал эксперт

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Почему корейский автопроизводитель оставляет решение проблемы обеспечения надежной защиты от угона на усмотрение автовладельцев, не понятно. На российском рынке именно «корейцы» относятся к наиболее угоняемым.

Приобретая дорогое авто, такое как кроссовер Hyundai Santa Fe 2019 года, не хочется стать жертвой угона, даже если авто застраховано по КАСКО. Тем не менее, риск такой неприятности есть. Эксперт, специализирующийся на охранных комплексах для авто на YouTube-канале «Автопартнер – Защита от угона в Санкт-Петербурге» рассказал о слабых для угона местах нового Hyundai Santa Fe, и о том, как ненадежную защиту можно сделать более надежной, не прибегая к сомнительным «штучкам», которыми пестрит «Алиэкспресс».

Первое слабое место в современных автомобилях Hyundai, это система комфортного бесключевого доступа, которая «обходится» с помощью «удочки». Однако установка вторичной системы авторизации пользователя нарушит планы угонщика.

Второе – OBD-разъем диагностики, через который можно прописать ключ. Даже если стоит «защитная коробка» на разъеме, открываемая индивидуальным ключом, ничто не мешает злоумышленнику подключиться к CAN-шине авто чуть дальше – под «коробкой» через блок BSM. Исключить быстрое подключение поможет перемещение OBD и BSM со всеми шинами в другое труднодоступное место.

Третье – возможность замены блока управления двигателем на сторонний без штатного иммобилайзера через легко открывающийся капот. Даже если блок защищен металлическим кожухом, его можно «сбить». Однако можно штатный блок дополнительно оснастить реле, которое заблокирует двигатель. Капот поможет заблокировать замок капота.

Четвертое слабое место – разъем питания водительской двери. Именно через прикрытую декоративной накладкой личинку замка водительской двери можно взломать ее механически, поддев специальным крючком разъем питания и сняв его. Эффективным решением будет индивидуально подобранная металлическая защита разъема двери, которая крепится болтом с гайкой.

Автор отметил, что в любом случае, к каждому автомобилю требуется индивидуальный подход в разработке противоугонного и охранного комплекса исходя из пожеланий и потребностей автовладельца, а также специфики эксплуатации авто.