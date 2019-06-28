Подвинет «Патриота»? В России в сентябре появится китайский пикап JAC T6

Сегодня, 16:05

Для отечественного потребителя автомобиль получит безальтернативный полный привод и два варианта силовой установки.

В России в сентябре появится китайский пикап JAC T6, о чем проинформировал сам производитель. О рублевом прайсе автомобиля ничего не говорится, однако эксперты считают, что он подвинет «Патриота» на отечественном рынке, но с ними согласны не все, ведь ожидается, что «китаец» будет стоить порядка 1,4 млн рублей, что на 200 000 рублей дороже максимальной версии ульяновской машины.

Габариты пикапа JAC T6 составляют 5325х1880х1830 мм при колесной базе в 3090 мм. Грузовая платформа машины получила размеры 1520х1520х470 мм. Клиренс новинки составляет 216 мм.

В России пикап JAC T6 будет предлагаться только в полноприводной версии, она имеет классическую схему парт-тайм, жестко подключаемую переднюю ось и понижающую передачу в раздаточной коробке. К слову, в Китае грузовик можно приобрести в заднеприводной модификации.

Силовую линейку JAC T6 в России представят бензиновый агрегат 2.0 с турбиной, выдающий мощность в 177 л.с., а также турбодизельный двигатель 2.0 на 136 л.с. Для обоих моторов предусмотрена 6-МКПП. Независимо от агрегата, машина будет продаваться в версиях Intermediate и Full Extra.

Для России пикапы JAC T6 собираются на казахстанской площадке «СарыаркаАвтоПром». Напомним, пока модельный ряд китайского производителя в РФ представлен кроссоверами JAC S3 и JAC S5. Пикап же мог появиться в стране еще весной, однако данное событие перенесли на начало будущей осени.