«Муки выбора»: Автовладелец рассказал, почему предпочел Hyundai Creta конкурентам

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Начиная свой рассказ, автовладелец отмечает, что задачей было приобрести машину с высокой посадкой, «автоматом» и бензиновым двигателем. По этим критериям рассматривались авто 2012 года и моложе, а также новые модели.

По словам автовладельца, ему пришлось объездить более сорока машин. Под установленные критерии подходили такие авто как Kia Sportage, Hyundai ix35, а также Ford Escape и Kuga. «Скажу по правде, живого варианта за здоровые деньги нет и не было», - отмечает водитель.

После неудачных поисков «той самой» среди машин с пробегом, автовладелец принял решение перейти к просмотру авто из салона. В целом были рассмотрены кроссоверы Ford EcoSport, Renault Kaptur, Hyundai Creta, Kia Sportage, которая предлагалась по акции и LADA XRAY которая по словам водителя получила шанс.

Ford водителю не понравился сразу: «Не знаю, кто покупает этот бесформенный кусок железа». Renault Kaptur, обладающий молодежным дизайном и интересными функциями, был фаворитом в самом начале поиска, но приобретать его водитель не стал из-за АКПП, у которой всего 4 передачи. «Kia Sportage – очень дорого, по акции практически не взять. Сразу отпал», - продолжает свой рассказ любитель. Что касается «Лады», водитель, проезжая мимо автосалона, просто прокатился и поехал дальше.

В итоге, после проведенного тест-драйва, выбор остановился на кроссовере Hyundai Creta. Из минусов автомобиля были отмечены лишь свет, который при солнечном освещении был малозаметным. «Буду покупать другие лампы с более белым цветом, как в ближний, так и в противотуманки», - добавляет водитель. Вторым минусом стал «не очень презентабельный» тканевый салон, в котором будут установлены чехлы.

Среди достоинств «Креты» водитель отметил подвеску, которая «мягко отрабатывает ямы», хорошую шумоизоляцию, удобный бортовой компьютер с 3,5-дюймовым дисплеем, а также тихую работу самой машины.

«Муки выбора», хоть и длились немало, были не напрасными – автовладелец доволен своим Hyundai Creta и не пожалел, что предпочел его конкурентам.