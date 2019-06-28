«Недокрученный Тушкан»: Владелец нового Hyundai Tucson 2019 столкнулся с неприятностью

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Оказывается, приобретая даже новое авто с гарантией в салоне у официального дилера, стоит на всякий случай заглянуть под днище и «прощупать» там все хорошенько.

Купленный в салоне в марте 2019 года новый Hyundai Tucson сразу же преподнес своему владельцу неприятный сюрприз в виде непонятного стука и скрежетания при пуске двигателя. После прогрева двигателя странные звуки стихали или становились практически неощутимыми. При этом все системы автомобиля, казалось бы, были в норме. Проблемой и случайно обнаруженной ее причиной владелец нового «недокрученного Тушкана» поделился на своем YouTube-канале «Aleks Aleks».

Посторонний стук был слышен сразу со следующего же дня после покупки машины и не исчезал в течение двух месяцев эксплуатации Hyundai Tuscon 2019 года. Обращение к дилеру не дало результата – мастера подняли авто на подъемник и бегло оглядели, прослушав аудиозапись странных звуков и даже не сняв защиту и не «прощупав» затяжку болтов и состояние подвески. Вердикт: не знаем, в чем проблема, нужно подождать, пока стук не станет громче, возможно, это «прикатка» и скоро само все пройдет.

Однако дело оказалось именно в крепеже, а точнее, в отсутствии трех болтов, которыми прикручивается крепление внешнего ШРУСа к мотору. Проблема открылась после снятия защиты картера и «ручной пробы» всех элементов, которые могут быть плохо закреплены.

«На холодную» двигатель вибрирует сильнее, а вместе с ним начинает вибрировать недокрученный элемент. Заводской ли это брак или халатность дилера – не понятно.