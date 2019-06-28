«Дно полное»: Состояние подержанной Chevrolet Niva за 80 000 рублей ужаснуло сеть

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Тот случай, когда заплатить за «Шниву» с пробегом 80 тысяч рублей все равно, что их выбросить – восстанавливать себе дороже.

На вторичном рынке, особенно по его низу, встречаются заманчивые в плане стоимости предложения. Конечно, от Chevrolet Niva 2003 года выпуска, предлагаемой за 80 000 рублей, вряд ли стоило ожидать отличного технического состояния, но в итоге от покупки даже под восстановление и с целью последующих авторских доработок отказался блогер YouTube-канала «ЖизньАвто TV».

«Шнива» приехала на место встречи «сама». Однако это не сгладило состояния замешательства при ее осмотре: порогов нет, двери, арки, салон – «в хлам», «гнилое» днище, горит «Check», «горит» давление масла.

Зато Chevrolet Niva 2003 года может похвалиться тем, что сменила всего двух владельцев, а также наличием гидроусилителя руля, электростеклоподъемниками, работающим центральным замком и штатной аудиосистемой. Владелец готов был отдать авто даже за 70 тысяч рублей.

Продолжение... Через месяц купол раскололся: О чем может свидетельствовать треск стартера Mitsubishi Outlander – сеть Автомобилисты рассказали, во что могут вылиться проблемы с зажиганием в японском кроссовере. Тем не менее, блогер усомнился в рациональности такого приобретения, в чем его поддержали пользователи сети.

Состояние подержанной Chevrolet Niva за 80 000 рублей ужаснуло сеть: «Это дно полное», «Кузов надо чтоб живой был. Это не вариант», «Хламина», «Ей красная цена 20, а так ничего критичного», «Двигатель с 213 Нивы, а вес тяжелее, по бездорожью не везет она», «Шнива головного мозга».